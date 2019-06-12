ИА "Ореанда-Новости" С 6 по 8 июня 2019 года в городе Санкт-Петербурге состоялось крупное экономическое и политическое событие – Петербургский международный экономический форум. Своеобразные рекордные результаты были зафиксированы при проведении этого мероприятия.

По информации, предоставленной заместителем председателя организационного комитета Международного экономического форума в Санкт-Петербурге Антоном Кобяковым, этот форум стал наиболее представительский за всю историю проведения этого события. Напомним, что форум был проведён в 23-й раз. Около 19 тысяч человек, представляющих интересы 145 мировых государств, были приглашены в город на Неве. Среди почётных гостей форума лидеры шести государств, 14 вице-президентов и премьер-министров. Почтил своим присутствием на экономическом форуме португальский государственный деятель, а с 1 января 2017 года Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш.

В рамках прошедшего форума прошло свыше ста «круглых столов», деловых завтраков и дискуссий для решения главной задачи форума – установление и развитие прочного социально-экономического развития среди мировых стран. Наиболее многочисленными оказались делегации из двух мировых держав: Китайской Народной республики и Соединённых Штатов Америки. Так Китай отправил в Санкт-Петербург 1072 представителя, а Америка – 520 человек. Во время форума, на различных площадках, предприниматели из более чем 2,5 тысяч российских компаний встретились с иностранными компаниями. Последних на форуме было представлено 1300. Результатом проведения Международного экономического форума стало подписание 650 договорных соглашений стоимостью в 3,1 триллион рублей. Три дня форума принесли на 500 миллиардов рублей больше, чем прошлый год.