ИА «Ореанда-Новости» Общественное движение «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) провело опрос населения России о нехватке медицинских работников.

86 % респондентов согласились с тем, что врачей не хватает. 53 % заявили, что они неоднократно попадали в ситуацию, когда необходимого им медицинского специалиста не было в том учреждении, к которому они прикреплены.

Чаще всего принимавшие участие в опросе жаловались на отсутствие невролога (33 %), офтальмолога (23 %), отоларинголога (21 %) и уролога (20 %).

По мнению сопредседателя центрального штаба ОНФ доктора Леонида Рошаля, проблемы с обеспеченностью медицинскими кадрами непосредственно влияют на здоровье людей, в том числе на раннее диагностирование онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются главными причинами смерти в России.