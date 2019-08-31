ИА «Ореанда-Новости». В Москве после комплексной реконструкции, которая длилась более двух лет, открылся детский зоопарк. Его концепция была разработана с учетом опыта ведущих европейских зоопарков, международных стандартов содержания животных и организации работы контактных площадок. Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл на открытие зоопарка.

Мэр Москвы сообщил, что после реализации проекта реконструкции площадь зоопарка удвоилась. По словам Собянина, созданы условия, чтобы животные чувствовали себя комфортно. Для этого оборудованы укрытия, где они могут спрятаться от внимания посетителей. Кроме того, при подготовке проекта реконструкции была учтена необходимость отопления помещений в холодное время года.

Кроме того, глава города посетил жителей зоопарка - панд: самку Диндин и самца Жуи, которые проживают в большой части московского зоопарка.