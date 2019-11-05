05.11.2019, 15:44
Общероссийский народный фронт назвал города с хорошими дорогами
ИА «Ореанда-Новости». Общероссийский народный фронт назвал города с хорошими дорогами, сообщает издательство «РИА Новости».
Мониторинг безопасности дорог был проведён по поручению депутата Государственной думы России Александра Васильева. Всего было проверено 56 городов России.
Самые безопасные трассы были выявлены в Белгороде, Казани и Перми. Самые опасные дороги отмечены в Калуге. ОНФ России отметил, что на калужских трассах обнаружено много ям и почти полностью отсутствует разметка полос движения.
Оптимальное общее состояние дорожной сети было отмечено в Тюмени.
По результатам проведённого мониторинга, общее состояние дорожного полотна улучшилось по сравнению с прошлым годом.
Мониторинг безопасности дорог был проведён по поручению депутата Государственной думы России Александра Васильева. Всего было проверено 56 городов России.
Самые безопасные трассы были выявлены в Белгороде, Казани и Перми. Самые опасные дороги отмечены в Калуге. ОНФ России отметил, что на калужских трассах обнаружено много ям и почти полностью отсутствует разметка полос движения.
Оптимальное общее состояние дорожной сети было отмечено в Тюмени.
По результатам проведённого мониторинга, общее состояние дорожного полотна улучшилось по сравнению с прошлым годом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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