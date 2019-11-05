Мониторинг безопасности дорог был проведён по поручению депутата Государственной думы России Александра Васильева. Всего было провереноСамые безопасные трассы были выявлены вСамые опасные дороги отмечены в Калуге. ОНФ России отметил, чтополос движения.Оптимальное общее состояние дорожной сети было отмечено в Тюмени.По результатам проведённого мониторинга,по сравнению с прошлым годом.



