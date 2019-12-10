По словам зампреда комиссии Общественной палате России по развитию экономике и предпринимательства Ильи Сёмина, такое новшество поможет малоимущим немного повысить свои доходы.Деньги, освобождённый от обложения НДФЛ, всё равно повлияют на экономику России, так как за них люди купят одежду, еду или обувь. Также государство поможет частично устранить социальную несправедливость между бедными и богатыми россиянами.