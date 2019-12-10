10.12.2019, 19:22
Общественная палата предлагает освободить малоимущих от уплаты НДФЛ
ИА «Ореанда-Новости».Общественная палата предлагает полностью освободить малоимущих от уплаты НДФЛ, сообщает издательство «Аргументы и факты».
По словам зампреда комиссии Общественной палате России по развитию экономике и предпринимательства Ильи Сёмина, такое новшество поможет малоимущим немного повысить свои доходы. То есть к россиянам, доход которых меньше минимальной оплаты труда, будет применяться ставка НДФЛ 0%.
Деньги, освобождённый от обложения НДФЛ, всё равно повлияют на экономику России, так как за них люди купят одежду, еду или обувь. Также государство поможет частично устранить социальную несправедливость между бедными и богатыми россиянами.
По словам зампреда комиссии Общественной палате России по развитию экономике и предпринимательства Ильи Сёмина, такое новшество поможет малоимущим немного повысить свои доходы. То есть к россиянам, доход которых меньше минимальной оплаты труда, будет применяться ставка НДФЛ 0%.
Деньги, освобождённый от обложения НДФЛ, всё равно повлияют на экономику России, так как за них люди купят одежду, еду или обувь. Также государство поможет частично устранить социальную несправедливость между бедными и богатыми россиянами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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