ИА «Ореанда-Новости» Минтруд занимается подготовкой изменений закона, предусматривающих введение дополнительного дня отпуска в целях прохождения диспансеризации.

Планируется, что нововведение затронет сотрудников старше 40 лет. Ежегодное освобождение от работы на один день должно осуществляться с сохранением среднего заработка.

По ныне действующим нормам каждый российский работник имеет право на предоставление ему дополнительного дня оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации один раз в 3 года. В отношении граждан в возрасте 18–39 лет данное положение останется в силе. Работники предпенсионнного возраста, как и ранее, смогут рассчитывать на два дня для прохождения диспансеризации.