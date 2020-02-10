ИА «Ореанда-Новости». Гособвинение попросило суд приговорить экс-главу московского управления СКР генерала Александра Дрыманова к 16 годам колонии строгого режима, пишет «Коммерсант».



Об этом рассказал адвокат подсудимого Андрей Гривцов. По его словам, прокурор также попросил назначить Дрыманову штраф в размере 196 миллионов рублей.



Обвинение также запросила для экс-главы службы безопасности СКР Михаила Максименко 17 лет колонии строгого режима и 195 миллионов рублей штрафа, а для бывшего главы СК по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко — 14 лет колонии строгого режима и 250 миллионов рублей штрафа.



Напомним, подсудимые проходят по делу о взятках, которые вор в законе Шакро Молодой предлагал высокопоставленным сотрудникам СКР за освобождение ещё одного вора в законе - Андрея Кочуйкова.