04.12.2019, 17:12
Обвинение просит 4 года колонии для студента ВШЭ Егора Жукова
ИА «Ореанда-Новости». Прокурор попросил суд приговорить студента ВШЭ Егора Жукова к четырём годам колонии общего режима, пишет «Интерфакс».
Напомним, Жукова обвиняют в призывах к экстремизму. Его арестовали по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве. Потом его обвинили в призывах к экстремизму через интернет. Сначала студента отправили в СИЗО, а потом перевели под домашний арест.
27 июля в столице проходила несогласованная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Тогда задержали больше тысячи человек.
Напомним, Жукова обвиняют в призывах к экстремизму. Его арестовали по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве. Потом его обвинили в призывах к экстремизму через интернет. Сначала студента отправили в СИЗО, а потом перевели под домашний арест.
27 июля в столице проходила несогласованная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Тогда задержали больше тысячи человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии