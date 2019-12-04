Напомним, Жукова обвиняют в призывах к экстремизму. Его арестовали по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве. Потом его обвинили в призывах к экстремизму через интернет. Сначала студента отправили в СИЗО, а потом перевели под домашний арест.27 июля в столице проходила несогласованная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Тогда задержали больше тысячи человек.