ИА «Ореанда-Новости» . Олега Соколова этапируют из столичного СИЗО в Санкт-Петербург на следующей неделе. Об этом в конце заседания по продлению меры пресечения сообщила судья Октябрьского районного суда.

«Будут предприняты меры, касающиеся этапирования обвиняемого в Петербург», - сообщила Максименко, обращаясь к Соколову, с которым была организована связь по видео-конференции.

Адвокат историка Александр Почуев уточнил, что этапирование пройдёт на следующей неделе. В настоящее время Соколов находится в СИЗО «Бутырка», куда был переведен из-за проведения комплексной психиатрической экспертизы в институте имени Сербского и тем, что расследование его дела было передано в центральный аппарат Следственный комитет.

Ранее Октябрьский районный суд Петербурга отложил рассмотрение дела историка Соколова по существу на 9 апреля.