ИА «Ореанда-Новости» Из Германии в Россию по запросу Генпрокуратуры экстрадировали женщину, обвиняемую в крупном мошенничестве. Об этом передаёт РИА Новости.

Отмечается, что россиянка выдавала себя за потребительский кооператив «Союз финансовых инициатив» и мошенническим путём завладевала средствами других людей, обещая им прибыль от отданной ей суммы.

Таким образом, мошенница завладела около 37 млн рублей, после чего была объявлена в международный розыск. По данным Генеральной прокуратуры, женщину доставили в Россию в сопровождении конвоя.