Теперь его ждёт официальный приговор.Экспертиза указала, что 51-летний каннибал находился в «трезвом» уме в момент поедания трёх людей. Инциденты каннибализма случились в период с 2016 по 2017 года. Житель Архангельска убил и частично съел 3 местных жителей. Оставшиеся останки он выкидывал в реку Волохница или озеро Бутыгино. Кроме этого, Селезнёв употреблял в пищу собак, кошек и птиц. В содеянном каннибал полностью сознался.