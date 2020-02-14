14.02.2020, 17:48
Объём поставок российского вина за границу вырос на 15%
ИА «Ореанда-Новости». Объём поставок российского вина, включая виноградное сусло, за границу в прошлом году вырос на 15,3%, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.
В ведомстве отметили, что основными покупателями российского вина стали Украина, ДНР и ЛНР. В денежном эквиваленте Россия в 2019 году получила около 8,5 миллионов долларов за продажу винных алкогольных напитков и виноградного сусла. Общий весь проданной продукции, включая вес тары, составил 6,4 миллиона килограмм.
По словам директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, экспорт алкоголя из России пока очень мал. Наша страна только начала выходить на международный рынок продажи алкоголя. Также он отметил, что рост производства и экспорта алкогольных напитков был зафиксирован в первый раз за 4 года. Дробиз отметил, что такими темпами Россия пока не сможет полноценно выйти на международный рынок по продажам алкогольных напитков.
В ведомстве отметили, что основными покупателями российского вина стали Украина, ДНР и ЛНР. В денежном эквиваленте Россия в 2019 году получила около 8,5 миллионов долларов за продажу винных алкогольных напитков и виноградного сусла. Общий весь проданной продукции, включая вес тары, составил 6,4 миллиона килограмм.
По словам директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, экспорт алкоголя из России пока очень мал. Наша страна только начала выходить на международный рынок продажи алкоголя. Также он отметил, что рост производства и экспорта алкогольных напитков был зафиксирован в первый раз за 4 года. Дробиз отметил, что такими темпами Россия пока не сможет полноценно выйти на международный рынок по продажам алкогольных напитков.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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