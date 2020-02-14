В ведомстве отметили, что основными покупателями российского вина стали Украина, ДНР и ЛНР.Общий весь проданной продукции, включая вес тары, составил 6,4 миллиона килограмм.По словам директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, экспорт алкоголя из России пока очень мал. Наша страна только начала выходить на международный рынок продажи алкоголя. Также он отметил, что рост производства и экспорта алкогольных напитков был зафиксирован в первый раз за 4 года.