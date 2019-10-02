ИА «Ореанда-Новости». Минобрнауки ищет специалиста, который мог бы актуализировать исследование трудоустройства выпускников

Стоимость контракта составляет 20 миллионов рублей. Конкурс проходит в электронной форме.

Конкурс объявлен в рамках проекта федерального уровня «Молодые профессионалы». Оценка трудоустройства будет осуществляться по данным фактического трудоустройства, при помощи информации из Пенсионного фонда о страховых отчислениях работодателей. Также в мониторинге будут учитываться формы самозанятости, формы специфических сегментов рынка.

Имеющаяся на данный момент система исследования качества трудоустройства выпускников не работает в полной мере. Она не позволяет осуществить оценку эффективности вузов.