ИА «Ореанда-Новости». Власти назвали параметры, которые изменятся в системе накопительной пенсии.

На данный момент отчисления на накопительную пенсию находятся в «заморозке». К таким мерам власти прибегли в 2014 году. С тех пор ничего не менялось, пока в 2016 году они не решили модернизировать систему.

Новое название накопительной системы – «гарантированный пенсионный план». Нововведения пока находятся на стадии разработки. В ближайшее время они будут вынесены на публичное обсуждение.

Подключение к пенсионным накоплениям будут исключительно добровольным. Точно также гражданин будет свободен в размере отчислений, так как эта часть контролироваться не будет. Для того чтобы стать участником программы можно будет подать заявление через портал госуслуг или работодателя.

Сроки выплат по-прежнему обсуждаются. Предполагается, что выплаты будут выплачиваться в течение 15 лет. Кроме того, если гражданин осуществлял отчисления более 30 лет, то есть вариант с получением выплат до выхода на пенсию.

Накопления будут застрахованы государством.