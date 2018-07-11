ИА «Ореанда-Новости». Министерство здравоохранения Российской Федерации провело ежегодный конкурс «Лучший врач года». Мероприятие состоялось благодаря поддержке «Медицинской газеты», а также Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.



За годы проведения конкурса, он получил признание и весомый авторитет в широких медицинских кругах. В 2018 году было представлено 29 конкурсных номинаций. Членами жюри было рассмотрено свыше 600 работ участников из 56 субъектов Российской Федерации. Также участие в конкурсе принимали и представители 7 федеральных органов исполнительной власти. Заявки на участие в этом году принимались до 1 марта. К конкурсу допускались по одному специалисту от медицинского трудового коллектива, который удовлетворял условиям мероприятия «Лучший врач года».



Согласно принятому регламенту, всероссийский конкурс «Лучший врач года» проходил в три этапа. На первой стадии определились победители в рабочих коллективах. При проведении второго этапа федеральные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации сформировали компетентные в сфере здравоохранению группы жюри. Последний этап проводила Центральная конкурсная комиссия, она же определяла победителей во всех 29 номинациях.



Впервые в истории конкурса целых две награды направились в город Иркутск, Иркутская область. Петрова Ирина Леонидовна, заведующая отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской Ордена «Знак почета» областной клинической больницы, получила звание победителя в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог». В номинации «Лучший руководитель медицинской организации» стал другой представитель города Иркутск – Горбачев Владимир Ильич. Он является заместителем главного врача той же областной клинической больницы, в которой работает и Ирина Леонидовна.



Основным критерием, по которому определялись победители в ряде номинаций, стал показатель смертности в отделениях, где работают участники конкурса. В некоторых из них количество спасенных жизней превышает данный показатель в аналогичных подразделениях других медицинских учреждений в 2-3 раза.



Уже стало традиционным, что вручение наград конкурса «Лучший врач года» проводится в октябре года проведения мероприятия. За своими призами победители и призеры конкурса должны будут приехать в Москву.