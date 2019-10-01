ИА «Ореанда-Новости». Лекарство от изжоги срочно отзывают по всей стране.

Препарат «Ранитидин», довольно популярный среди населения, вызывает рак. К такому выводу пришли эксперты из Росздравнадзора.

«Ранитидинг» может стать причиной нескольких видов рака, а также спровоцировать заболевания печени и кишечника. Объектом, содержащим опасные канцерогены, стала примесь индийского производства, которая является одним из компонентов лекарственного средства.

Тем не менее, препарат входит в список важнейших лекарств, поэтому отзывать его полностью пока не планируют. На данном этапе эксперты изучают возможность попадания канцерогена в российские аптеки.