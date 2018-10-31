ИА «Ореанда-Новости». 31 октября утром в Архангельске прогремел взрыв в здании ФСБ рядом со входом. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Есть пострадавшие и жертвы.

По данным антитеррористического комитета, один человек погиб в результате инцидента, трое попали в больницу. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что взрыв не был учениями, с его слов, «всё [произошедшее] очень серьёзно».

Игорь Орлов также уточнил, что на входе в здании ФСБ взорвалось неустановленное взрывное устройство. Это случилось около 09:00 по московскому времени. Губернатор области заверил, что в регионе предприняты все возможные меры безопасности.

«Преступление произошло внутри здания ФСБ, со стороны входа в здание, идет работа с определением круга пострадавших», — добавил губернатор.

Сейчас территория места происшествия перекрыта, из управления ФСБ эвакуировали всех людей. Специалисты определяют тип сработавшего взрывного устройства.

Губернатор Поморья подчеркнул, что в настоящее время рано давать оценки:

«Но мы максимально исключим слухи и провокации. Приняты меры безопасности в местах скопления людей», – сказал он.

При этом погибший человек не был сотрудником ФСБ России, сообщила пресс-секретарь регионального управления ФСБ Елизавета Семушина.

«Мы можем подтвердить, что погиб один человек, который не является сотрудником ФСБ. На данный момент проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств этого происшествия», – сказала она, её слова цитирует ТАСС.

Личность погибшего человека устанавливается. Известно, что пострадавший скончался на руках прибывших медиков. Ещё трое в больнице. По данным НАК, это сотрудники ФСБ.

Издание «29.ru» сообщает, что в первую городскую больницу Архангельска поступил 32-летний мужчина с тяжёлыми травмами. У него осколочные ранения лица и руки, возможно, пострадали только мягкие ткани. Сейчас мужчина находится в операционной.