ИА «Ореанда-Новости». Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от фракции КПРФ Вера Ганзя была далеко не первой, кто пожаловался на заработную плату. Так недавно она сообщила журналистам, что от её ежемесячной зарпалты в 380 тысяч рублей остаются «одни долги по кредитной карте» (средняя заработная плата депутатов Государственной думы до вычета налогов составляет 400 тысяч рублей).

Ганзя отмечала: причина кроется в том, что средства на представительские расходы парламентариям не выдают, поэтому приходится тратить исключительно личные средства.

По её словам, депутатам не выдают средства на посещение организаций и мероприятий. Так, например, на региональной неделе Вера Ганзя пошла в детский дом, где у неё просили пылесосы и многое другое – и удовлетворять нужды подобных организаций депутат вынуждена со своей зарплаты.

Парламентарии, которые располагают и другими доходами, на недостаточный уровень депутатской зарплаты внимания не обращают.

Подобные заявления депутатов о низком уровне дохода являются больной темой для остального населения, поскольку сами парламентарии, по официальным данным, получают немало.

Кроме того, пенсия у народных избранников тоже достаточно завидная. Так, парламентарий, посвятивший работе в Госдуме более 10 лет, в 2018 году получает 63,5 тысяч рублей. Пенсия депутатов, занимавших свои посты не менее пяти лет, составляет 46,6 тысячи рублей.

Ранее депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев во время онлайн-конференции решил ободрить пенсионерку из Кемеровской области, которая пожаловалась на бедность. Жительница написала в чате о том, что ей «неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России».

Валуев в ответ на это процитировал писателя Василия Шукшина: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым», тем самым призвав не стыдится бедности. При этом депутат обратил всё сказанное практически в шутку и попросил пенсионерку не воспринимать высказывание на свой счёт, а принять как абстрактное рассуждение.

Несмотря на добавленную оговорку, заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы в социальных сетях. В первую очередь это было связано с тем, что по официальной информации на сайте Госдумы, доходы Валуева за 2017 год составили около 10,7 миллионов рублей. Позже бывшему боксеру пришлось оправдываться за сложившуюся ситуацию. Так он заявил, что его слова попросту вырвали из контекста, пояснив, что, скорее всего, отвечал он на какой-то другой вопрос.