ИА «Ореанда-Новости». КГБ искал в Центральном научном исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) сотрудников, которые могли распространить другим странам секретные разработки России в гиперзвуковых технологиях. По данным газеты «Коммерсантъ», одного сотрудника ЦНИИмаш арестовали и обвинили в госизмене.



По данным газеты, 74-летний сотрудник Виктор Кудрявцев арестован по решению Лефортовского суда Москвы. Сообщается, что в ближайшее время замгендиректор «Роскосмоса» Сергей Дёмин вместе со специальной комиссией начнёт проверку института. По результатам этой проверки будет решаться вопрос об усилении контроля деятельности ЦНИИмаш и изменении статуса института.

На прошлой неделе КГБ начал проверку и обыски в ЦНИИмаш. Сейчас выяснилось, что учёного Виктора Кудрявцева признали причастным к передаче информации под грифом «секретно» одной из стран НАТО. Контроль в институте собираются усилить уже в ближайшее время. Так глава корпорации Дмитрий Рогозин планирует обустроить на территории института свой личный кабинет и проводить там некоторую часть рабочего времени.

Информацию о том, что 74-летнего Виктора Кудрявцева поместили в СИЗО после обвинения по уголовной статье 275 (государственная измена), ресурсу «Комерсантъ» рассказал Евгений Еникеев, член наблюдательной комиссии Москвы. С его слов, Кудрявцев содержится в камере-одиночке.

Силовики КГБ забрали подследственного из квартиры в Королёве рано утром 20 июля и доставили в Москву, уже в СИЗО Лефортовского суда ему предъявили обвинение – передача закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО. Мужчине зачитали права и разрешили переписку с родственниками. По словам Евгения Еникеева, жалоб на самочувствие у мужчины нет, учитывая, что тот страдает диабетом. Суд арестовал Кудрявцева на два месяца. Подследственный обвинения не признаёт.

В «Роскосмосе» информацию об аресте подтвердили. 20 июля, в пятницу, КГБ начал обыски кабинетов сотрудников ЦНИИмаш, при этом сообщалось о 12 подозреваемых, однако пока известно, что задержан только один человек.



