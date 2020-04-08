08.04.2020, 16:46
Официальная Москва поставила США условие по нефти
ИА «Ореанда-Новости». Естественное сокращение добычи сырья, о котором заговорили США, нельзя засчитать в рамках возможного будущего соглашения в формате ОПЕК+, параметры которого станут темой для обсуждения девятого апреля. Об этом было сказано Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента РФ.
Песков заявил, что в данном случае сравниваются общее сокращение спроса и сокращение для того, чтобы стабилизировать мировой рынок. По его словам, это всё равно, что сравнивать ширину и длину.
Условием по сокращению добычи нефти, которое было поставлено РФ и Саудовской Аравией США, предусматривается регулирование объёмов, а также их конкретный уровень, отметил представитель Кремля. Таким образом, отметил пресс-секретарь Путина, Россия продолжает настаивать на том, чтобы компании из США продолжали участвовать в усилиях по стабилизации рынка нефти.
Песков заявил, что в данном случае сравниваются общее сокращение спроса и сокращение для того, чтобы стабилизировать мировой рынок. По его словам, это всё равно, что сравнивать ширину и длину.
Условием по сокращению добычи нефти, которое было поставлено РФ и Саудовской Аравией США, предусматривается регулирование объёмов, а также их конкретный уровень, отметил представитель Кремля. Таким образом, отметил пресс-секретарь Путина, Россия продолжает настаивать на том, чтобы компании из США продолжали участвовать в усилиях по стабилизации рынка нефти.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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