. Об этом было сказано Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента РФ.Песков заявил, что в данном случае сравниваются общее сокращение спроса и сокращение для того, чтобы стабилизировать мировой рынок. По его словам, это всё равно, что сравнивать ширину и длину.Условием по сокращению добычи нефти, которое было поставлено РФ и Саудовской Аравией США, предусматривается регулирование объёмов, а также их конкретный уровень, отметил представитель Кремля. Таким образом, отметил пресс-секретарь Путина, Россия продолжает настаивать на том, чтобы компании из США продолжали участвовать в усилиях по стабилизации рынка нефти.