13.05.2019, 17:13
Оформить инвалидность станет проще, заявил Медведев
ИА "Ореанда-Новости" Премьер-министр России Дмитрий Медведев на прошедшем заседании правительства Российской Федерации объявил, что готовится проект документа, по которому признать человека инвалидом станет проще. Вопрос оформления инвалидности и процедуры освидетельствования, по словам премьер-министра, давно назревший и требующий скорого решения.
Основными моментами готовящегося документа является сокращение сроков оформления и процедуры освидетельствования. Новшество будет состоять в том, что весь процесс оформления справок и соответствующих бумаг будет теперь происходить на портале государственных услуг. В настоящее время для утверждения инвалидности людям приходится собирать собственноручно необходимые документы, стоять в огромных очередях, посещать различные учреждения, нередко находящиеся в разных концах города. Электронный формат оформления инвалидности подразумевает и то, что часть бумаг останется лишней, так как вся необходимая информация будет находиться на серверах портала.
Медведев подчеркнул, что вводить изменения будут постепенно, так как опасаются срыва работы серверов портала государственных услуг. Если документ будет утверждён и подписан, то нововведения появятся сначала в крупных городах, постепенно распространяясь на более мелкие по всей России.
Напомним, что в апреле этого года правительство утвердило новый перечень заболеваний, по которым человека можно считать инвалидом. К примеру, слепые, глухие, люди с синдромом Дауна, после прохождения необходимых процедур, могут официально быть причислены к инвалидам и получить соответствующую степень.
Последние данные подтверждают, что 12 миллионов россиян причислены к инвалидам, 651 тысяча из которых - это дети.
Основными моментами готовящегося документа является сокращение сроков оформления и процедуры освидетельствования. Новшество будет состоять в том, что весь процесс оформления справок и соответствующих бумаг будет теперь происходить на портале государственных услуг. В настоящее время для утверждения инвалидности людям приходится собирать собственноручно необходимые документы, стоять в огромных очередях, посещать различные учреждения, нередко находящиеся в разных концах города. Электронный формат оформления инвалидности подразумевает и то, что часть бумаг останется лишней, так как вся необходимая информация будет находиться на серверах портала.
Медведев подчеркнул, что вводить изменения будут постепенно, так как опасаются срыва работы серверов портала государственных услуг. Если документ будет утверждён и подписан, то нововведения появятся сначала в крупных городах, постепенно распространяясь на более мелкие по всей России.
Напомним, что в апреле этого года правительство утвердило новый перечень заболеваний, по которым человека можно считать инвалидом. К примеру, слепые, глухие, люди с синдромом Дауна, после прохождения необходимых процедур, могут официально быть причислены к инвалидам и получить соответствующую степень.
Последние данные подтверждают, что 12 миллионов россиян причислены к инвалидам, 651 тысяча из которых - это дети.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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