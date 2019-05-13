Вопрос оформления инвалидности и процедуры освидетельствования, по словам премьер-министра, давно назревший и требующий скорого решения.Основными моментами готовящегося документа является сокращение сроков оформления и процедуры освидетельствования.В настоящее время для утверждения инвалидности людям приходится собирать собственноручно необходимые документы, стоять в огромных очередях, посещать различные учреждения, нередко находящиеся в разных концах города. Электронный формат оформления инвалидности подразумевает и то, что часть бумаг останется лишней, так как вся необходимая информация будет находиться на серверах портала.Медведев подчеркнул, что вводить изменения будут постепенно, так как опасаются срыва работы серверов портала государственных услуг. Если документ будет утверждён и подписан, то нововведения появятся сначала в крупных городах, постепенно распространяясь на более мелкие по всей России.Напомним, что в апреле этого года правительство утвердило новый перечень заболеваний, по которым человека можно считать инвалидом.