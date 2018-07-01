ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ничто не предвещало необычные осадки в субботу в регионе. Сначала на территории была жаркая погода, которая затем сменилась осадками в виде града размером с кулак.

Град выпал разного размера, но больше всего кубанцев поразили те льдины, которые габаритами напоминали небольшое яблоко. Последствия от природного катаклизма устраняются до сих пор.

Больше всего осадки нанесли вреда Тимашевскому, Павловскому, Кореновскому и Брюховецкому районам. В станице Новокорсунской, которая находится в Тимашевском районе, увечья нанеслись восьмидесяти процентам зданий - повреждены крыши домов, кроля и шифер, а в Батуринской в Брюховецком районе несколько тысяч человек все еще остаются без электроэнергии. Сообщается о повреждениях в 1800 дворах. Пострадали также транспортные средства и огороды.

По заявлению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, специальные службы переведены в усиленный режим работы. Из-за крупных осадков в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

На сегодняшний день в Краснодарском крае прогноз погоды: возможны дожди или даже ливни вместе с грозой, снова градом и усилением воздушных потоков (двадцать-двадцать пять метров в секунду). Вероятны резкие подъемы уровня воды на реках Кубани, Черноморского побережья. Возможно, уровень воды даже достигнет нежелательной отметки. Так сообщает пресс-служба Администрации Краснодарского края.

Управляются с последствиями происшествия энергетики и другие специалисты. Больше десяти человек перемещены в гостиницы из-за пострадавших домовладений.

Из-за плохих погодных условий последствия наблюдаются и в других регионах страны. В частности, в Москве отменено около десяти рейсов из аэропортов, отложено примерно сто двадцать. На других территориях Федерации двадцать восемь тысяч домов остались без света. В Подмосковье лишился жизни мужчина, в него попала молния.