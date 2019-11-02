ИА «Ореанда-Новости» Суд в Нарьян-Маре взял под стражу охранника детского сада, который позволил убийце попасть в здание. По информации Следственного комитета, он арестован на два месяца и обвиняется в халатности.

Как сообщалось ранее, 31 октября во время тихого часа в здание детского сада «Сказка» беспрепятственно проник пьяный мужчина. Охранник предположил, что это один из родителей. Мужчина вошёл в одну из комнат во время тихого часа и зарезал ребёнка. Были ли у убийцы мотивы для жестокого преступления, сейчас выясняет следствие. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.