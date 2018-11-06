ИА «Ореанда-Новости». Почти два десятка белых медведей и их детёнышей ходят в окрестностях села в Чукотке. Они постоянно находятся поблизости от села Рыркайпий городского округа Эгвекинот. Они мешают местным людям, но делают это не по собственной воле, а так как не могут уйти в море.

Как сообщает местный ресурс ИА «Чукотка», медведи с потомством не могут уйти в море, так как на воде ещё не установился плотный ледяной покров. Группа медведей «околачивается» в районе уже более месяца. Они бродят на удалённости до трёх километров от Рыркайпий. В конце сентября хищники группировались у мыса Кожевникова, до которого от населенного пункта два километра.

Как рассказала местному ресурсу уполномоченный главы администрации в селе Рыркайпий Евгения Малахова, хищники ходят по побережью.

– Животные в волнительном состоянии, наверное, готовятся уходить, но лёд на море пока не становится. Поэтому они вокруг и ходят, в село ежедневно заходят. Сейчас как минимум 12 животных в непосредственной близости. Благодаря «Медвежьему патрулю» удаётся держать ситуацию под контролем – отгоняют их на технике, светошумовыми ракетами, – пояснила чиновник.

Для того, чтобы медведей не привлекали туши погибших моржей, которые периодически выбрасывает морем на берег, сельские власти совместно с коммунальными службами и военными уже дважды очищали побережье от останков ластоногих. До холодов запланировано ещё одно мероприятие по очистке берега от туш и вывозу их подальше от села.

Чтобы местные избегали случайных встреч с медведями, в селе устанавливают дополнительное освещение. В центре села смонтировали пять опор, протянули кабель и скоро установят фонари, которые должны привезти из Эгвекинота.

Для медведей организовывают кормовые точки, чтобы они не приближались к жилью людей. Одна из точек находится примерно на удалении километра от села.

– Так нам проще присматривать за этими хищниками, — сказала Миненко.

Когда белые медведи уйдут в море, там они будут добывать нерп, а пока они питаются моржами, в том числе погибшими, на берегу.

Рыркайпий с чукотского языка переводится как "моржовый запор", или "участок суши, выступающий далеко в море и заграждающий дорогу моржам".