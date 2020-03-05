ИА «Ореанда-Новости». Около 20 миллиардов рублей будет выплачено медикам за выявление онкологических заболеваний.

Правительство РФ планирует выделить около 20 миллиардов рулей для стимулирования и оплату труда врачам и среднему медперсоналу, занимающимся выявлением и лечением онкологических заболеваний. Поручение по распределению денежных средств дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

На заседании правительства в четверг, 5 марта, было решено увеличить фонд оплаты труда медицинских работников на 18 миллиардов рублей. По мнению депутатов, это позволит привлечь новых специалистов, повысит качество и эффективность работы.