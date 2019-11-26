26.11.2019, 13:04
Около 3 тысяч крымчан отказались от российского гражданства
ИА «Ореанда-Новости». Около 3 тысяч крымчан отказались от российского гражданства. Информацию представил заместитель представителя президента Украины в Республике Крым Тамила Ташева для издательства «РБК-Украина».
Тем, кто отказался принимать российское гражданство, было выдано удостоверение о постоянном проживании на полуострове. Российское законодательство позволяет таким людям проживать в Крыму 90 суток, после чего людям необходимо выехать из республики.
На начало этого года в Республике Крым проживает менее 2,4 миллионов людей. Из них более 134 тысяч людей имеют украинские загранпаспорта.
Тем, кто отказался принимать российское гражданство, было выдано удостоверение о постоянном проживании на полуострове. Российское законодательство позволяет таким людям проживать в Крыму 90 суток, после чего людям необходимо выехать из республики.
На начало этого года в Республике Крым проживает менее 2,4 миллионов людей. Из них более 134 тысяч людей имеют украинские загранпаспорта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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