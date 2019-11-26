Тем, кто отказался принимать российское гражданство, было выдано удостоверение о постоянном проживании на полуострове. Российское законодательство позволяет таким людям проживать в Крыму 90 суток, после чего людям необходимо выехать из республики.Из них более 134 тысяч людей имеют украинские загранпаспорта.