ИА «Ореанда-Новости» Во время проведения земляных работ около питерского аэропорта Пулково были найдены десятки неразорвавшихся снарядов времён Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около воздушной гавани велись работы по строительству топливного терминала, когда рабочие наткнулись на несколько десятков предметов, похожих на снаряды. Боеприпасы нашёл при прокладке траншеи водитель экскаватора. Работы прекратились, а место, где была сделана находка, оцеплено.

Сапёры установили, что боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны: 80 минометных мин калибра 50 миллиметров, 15 минометных мин калибра 82 миллиметра, а также «лимонка» - ручная противопехотная граната Ф-1 без запала. Все снаряды будут уничтожены на специальном полигоне.