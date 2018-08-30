ИА «Ореанда-Новости». Аварийные ситуации случились в Сочи и в Туле. Сегодня около десяти тысяч жителей Сочи остались без воды. А несколько районов Тулы из-за аварийно-восстановительных работ также лишились холодной воды. Об этом сообщают местные «Водоканалы».



На водозаборных сооружениях в Сочи случился перебой, сообщили в пресс-службе городского МУП «Водоканал». Аварийная ситуация возникла из-за проблем с насосами на водозаборных сооружениях на реке Сочи.

Из-за этого было принято решение отключить воду на сорока улицах в микрорайонах Донской, Пасечной, Мамайки и Виноградной в Сочи. Без воды осталось порядка десяти тысяч местных жителей. Власти города пытаются решить эту проблему, организован подвоз воды, в первую очередь её доставляют к социально значимым объектам.

В «Водоканале» проинформировали, что работы по восстановлению водоснабжения будут продолжаться ещё несколько часов. Точные сроки завершения аварийных работ не уточнили.

30 августа с восьми часов утра по местному времени начались аварийно-восстановительные мероприятия на Песоченском водозаборе в Туле. Точные сроки до окончания работ пока не уточнили в АО «Тулагорводоканал».

Известно, что воды в областном центре нет в южной части Привокзального, Центрального и Советского округов, а также в Военном Городке Берники и деревне Селиховое. В двух посёлках (Скуратово и Косая Гора) вода есть, но она будет подаваться с пониженным давлением.

Городские власти предупреждают, что по окончании работ водоснабжение будет восстановлено, но возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Напомним, в июле в Североуральске случилась экологическая проблема, которая привела к отсутствию питьевой воды. На реке Калья 16 июля случился обвал дамбы. Это привело к попаданию грязных осадков в воду. Дамбу прорвало возле водозабора, и грязная вода попала в водопровод.

Тогда власти города посоветовали местным жителям воздержаться от употребления такой воды, непригодной для питья. В связи с этим были организованы подвозы чистой питьевой воды. «Засуха» в Североуральске длилась три дня.