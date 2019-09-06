Напомним, что прошлой ночью неизвестный прокрался к ней в дом и попытался ударить её электрошокером.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование непосредственно после нападения. К дому Памфиловой прибыли и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Известно, что мужчина, чья личность в настоящее время не установлена, пробрался в коттедж главы Центральной избирательной комиссии. Хозяйка дома проснулась от шума, он попытался ударить её электрошокером. Правонарушителю удалось сбежать с места преступления. Также известно, что он резко отвернулся, когда увидел Эллу Памфилову в первый момент. Видимо, он боялся быть узнанным, несмотря на то, что его голову и лицо прикрывал капюшон. По словам руководителя Центризбиркома, нападавшим мог быть выходец из какой-либо азиатской страны.

В связи с показаниями Эллы Памфиловой, полиция провела первый рейд уже прошедшей ночью. Массовый рейд происходил по таким коттеджным посёлкам, которые расположены недалеко от дома Памфиловой. Напомним, что инцидент произошёл в коттеджном посёлке под названием «Лес и река», находящийся на территории городского округа Истра. Сотрудники полиции задержали несколько десятков гастарбайтеров из государств Средней Азии. В настоящее время все они находятся в местных отделениях полиции. Ведётся следствие – задержанные проходят процедуру на причастность к нападению на Эллу Памфилову. По факту нападения возбуждено уголовное дело.



