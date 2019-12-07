07.12.2019, 17:22
Около Кремля задержали родителей фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»
ИА «Ореанда-Новости». В центре столицы на Кремлёвской набережной задержали родителей молодых людей, которые являются фигурантами уголовных дел «Сети» и «Новое величие», пишет «МК».
Родители проводили на набережной одиночные пикеты. Отмечается, что родители так и не поняли, что что именно их задержали.
Сейчас их привезли в отдел полиции в районе Китая-город. В одиночных пикетах также принимали участие родственники и друзья фигурантов дела.
Родители проводили на набережной одиночные пикеты. Отмечается, что родители так и не поняли, что что именно их задержали.
Сейчас их привезли в отдел полиции в районе Китая-город. В одиночных пикетах также принимали участие родственники и друзья фигурантов дела.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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