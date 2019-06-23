ИА «Ореанда-Новости» Местный житель во время прогулки около одной из школ в городе Симферополь обнаружил крокодила. Об этом написала сестра мужчины в социальных сетях. Во время прогулки собака стала лаять на некий объект в зарослях. Подойдя поближе, мужчина рассмотрел крокодила. Судя по опубликованному в посте фото, рептилия мертва.

Ранее в городе во дворах жилых домов были найдены две головы крокодилов, их происхождение неизвестно. Ветеринары забрали останки и уничтожили.