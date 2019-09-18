ИА «Ореанда-Новости». Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе Курильских островов, пишет «МК» со ссылкой на руководителя сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семёнову.



Отмечается, что толчки зафиксировали около половины шестого утра по московскому времени. Семенова рассказала, что эпицентр землетрясения был в 80 километрах юго-восточнее острова Итуруп.



Очаг располагался на глубине 49 километров. Сообщается также, что жители Курильска и поселений Рейдово и Малокурильское ощутили подземные толчки силой 4 балла.