27.05.2019, 18:55
Около Мурманска украли мост через реку
ИА «Ореанда-Новости». В Мурманской области неизвестные разобрали и украли мост через реку Умба, сообщает «Московский комсомолец».
Об инциденте рассказал местный житель, он же и обратился в полицию. Мужчина рассказал, что был украден один из пролётов моста, который был около посёлка Октябрьский.
Раньше на мосту была железнодорожная ветка, но несколько лет назад её разобрали. При этом хозяина строения так и не нашли. Местные жители уверены, что мост разобрали, чтобы сдать на металлолом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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