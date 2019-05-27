Об инциденте рассказал местный житель, он же и обратился в полицию. Мужчина рассказал, что был украден один из пролётов моста, который был около посёлка Октябрьский.

Раньше на мосту была железнодорожная ветка, но несколько лет назад её разобрали. При этом хозяина строения так и не нашли. Местные жители уверены, что мост разобрали, чтобы сдать на металлолом.