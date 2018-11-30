ИА «Ореанда-Новости». О том, что власти России договорились с Минском о взаимном признании виз, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Уже в декабре этого года документ планируется подписать.

30 ноября в белорусском городе Брест состоялось заседание межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики в Союзном государстве Беларуси и России. На встрече эксперты двух стран обсудили ход подготовки к подписанию проекта соглашения о взаимном признании виз, им удалось прийти к общей договорённости.

Это вовсе не значит, что россиянам потребуется виза для въезда в Беларусь. Визы россиян будут признаваться на территории РБ и наоборот.

"Договорились по этому документу окончательно и бесповоротно сегодня. Руководители межгосударственной межведомственной рабочей группы поручили соглашение направить на внутригосударственное согласование", — сказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД РБ Алексей Бегун.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что соответствующий документ по визам планируется подготовить к 13 декабря, чтобы рассмотреть на заседании Совета министров Союзного государства, которое также состоится в Бресте.

21 ноября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что Минск считает важным избежать контроля на внутренней границе Союзного государства (СГ) Баларуси и России с учётом подготовки белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз.

«Главная задача – избежать контроля на внутренней границе, это важно в контексте транзитной составляющей», — заявил Макей.



До начала ЧМ-2018 по футболу этот вопрос решить не удалось, в связи с чем Минск предложил Москве два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска болельщиков на чемпионат через территорию республики. Один из вариантов применялся с 1 июня и по 25 июля. Предполагалось, что позже он также будет действовать во время II Евроигр в Минске в 2019 году.

Ранее Владимир Макей сообщал, что по соглашению» осталось несколько технических моментов, которые надо устранить».