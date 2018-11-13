ИА «Ореанда-Новости». Рособрнадзор сообщил, что каждый второй преподаватель не знает до конца математику и предмет "основы нравственной культуры народов России". Почти половина учителей не выполнили работу по математике и информатике. Но окончательный вариант модели аттестации педагогов будет утверждён только после широкого общественного обсуждения.

Рособрнадзор провёл апробации единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ), итоги следующие:

«По таким предметным областям, как «математика и информатика» и «основы духовно-нравственной культуры народов России», не справились с работой почти половина участников исследования», — заявили в пресс-службе ведомства.

Каждый четвёртый учитель (почти 25 процентов) неудовлетворительно справились с работами по истории, экономике, русскому языку и литературе, а также дисциплине «Россия в мире».

Лучший результат показали участники проверки по «обществознанию» и «праву». Но наиболее высокий уровень подготовки показали преподаватели русского языка и литературы.

Данная аттестация лишь пробная. Окончательный вариант модели аттестации педагогов будет утверждён только после широкого общественного обсуждения, модель проверки планируют подготовить и утвердить к 2020 году, рассказали в пресс-службе министерства просвещения.

– Мы очень хотим утвердить и создать с вашей помощью такую модель аттестации наших педагогов, которая станет настоящим стимулом профессионального роста, позволит учителям без сбора портфолио и массы других документов обеспечить прохождение процедуры аттестации на рабочем месте, – цитирует пресс-служба слова Министра Ольги Васильевой.

Кроме того, к 2024 году во всех школах страны проведут оценку качества образования, это будет сделано на основе практики международных исследований, сообщила в сентябре вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать условия, чтобы Россия попала в десятку стран по качеству общего образования. Оценка качества образования поможет понять на каком уровне качество образования в России и реализовать необходимый показатель.

Сам Владимир Путин считает, что российская школа демонстрирует успехи, об этом свидетельствуют результаты выступлений российских школьников на международных олимпиадах.