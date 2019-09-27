ИА «Ореанда-Новости». Что изменится в жизни жителей страны в октябре?



С первого октября до 20% повысится налог на пальмовое масло. По оценкам экспертов, кондитерские изделия также могут подорожать на 5-7%, в связи с ростом стоимости масла. НДС на фрукты и ягоды же снизится до 10%.

Также вступают в силу нововведения в судебной системе. В России начнут работать окружные апелляционные и кассационные суды. Всего их будет около 20. В октябре россияне смогут подавать групповые гражданские иски. Теперь функция коллективных исков доступна и физическим лицам.

Изменения коснутся и кодексов Российской Федерации. В Гражданский кодекс вводятся понятия «цифровые права» и «самоисполняемая сделка». Теперь у граждан появилась возможность распоряжаться правами без третьих лиц и в рамках цифровой системы. Кроме того, теперь у работников появится возможность подавать заявления на увольнение или отпуск в электронном виде. Они должны быть приняты в общем порядке.

Меняются правила оформления ДТП. Отныне дорожно-транспортные происшествия будут оформляться по европротоколу, с участием системы ГЛОНАСС и мобильного приложения.

Банки начнут рассчитывать долевую нагрузку заемщика, прежде чем выдать кредит. Высчитываться она будет из действующих обязательств потенциального плательщика и его официальным доходом. Также повысится коэффициент риска по необеспеченным кредитам.

Отныне хостелы будут считаться незаконными в многоквартирных жилых домах. Прежде чем организовать открытие мини-отеля, нужно будет пройти процедуру перевода помещения в нежилой фонд и оборудовать отдельный выход. К тому же, открывать такую гостиницу теперь можно только на первом этаже.

14 октября страна перейдет на цифровое телевещание. Аналоговое телевидение перестанет быть доступным для 21 региона России, включая республику Башкортостан, Забайкальский край, Мурманскую область, города федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь.