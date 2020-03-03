ИА «Ореанда-Новости». Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к Алексею Навальному.

Иск был зарегистрирован арбитражным судом Москвы, о чём следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан в суд 26 февраля. Истцом указан Дерипаско Олег Владимирович. Иск по производству пока не принят.

Отмечается, что иск заявлен «об установлении фактов, имеющих юридическое значение». Он определён к судье Никоновой, которая специализируется на делах о защите деловой репутации и интеллектуальных прав. Другие подробности данного заявления пока остаются неизвестными.

РИА Новости сообщили, что представитель Дерипаски подтвердил факт подачи иска, однако остальную информацию не раскрыл.