Олег Тиньков заявил, что болен острой формой лейкемии
ИА «Ореанда-Новости». Российский предприниматель, основатель одного из крупнейших банков Олег Тиньков сообщил, что медики диагностировали у него острую форму лейкемии. В своём специальном заявлении бизнесмен уточнил, что до последнего не хотел раскрывать данную информацию о своём здоровье, однако решил так поступить из-за преследования налоговых органов Штатов.
Тиньков отметил, что острую лейкемию у него диагностировали ещё в середине осени текущего года. Предприниматель уже прошёл через несколько курсов химиотерапии и заявил, что очень благодарен своим друзьям, детям и супруге за оказанную поддержку в трудную минуту.
«Мне много раз приходилось бороться за себя и своё дело, но сейчас я буду бороться за самое важное – за саму жизнь»,- заявил Олег Тиньков.Бизнесмен также отметил, что налоговыми претензиями со стороны США сейчас занимаются квалифицированные юристы. Напомним, что согласно опубликованному Минюстом США обвинительному приговору, Тиньков скрыл от американских налоговых органов своё состояние в один миллиард рублей, подделав соответствующие справки и декларации. За данное преступление предпринимателя могут осудить на 6 лет тюремного заключения.
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