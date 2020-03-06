ИА «Ореанда-Новости» . Российский предприниматель, основатель одного из крупнейших банков Олег Тиньков сообщил, что медики диагностировали у него острую форму лейкемии. В своём специальном заявлении бизнесмен уточнил, что до последнего не хотел раскрывать данную информацию о своём здоровье, однако решил так поступить из-за преследования налоговых органов Штатов.

Тиньков отметил, что острую лейкемию у него диагностировали ещё в середине осени текущего года. Предприниматель уже прошёл через несколько курсов химиотерапии и заявил, что очень благодарен своим друзьям, детям и супруге за оказанную поддержку в трудную минуту.

«Мне много раз приходилось бороться за себя и своё дело, но сейчас я буду бороться за самое важное – за саму жизнь»,- заявил Олег Тиньков.