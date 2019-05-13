13.05.2019, 16:28
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева родила двойню
ИА "Ореанда-Новости" Стало известно, что 7 мая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в московском центре акушерства и гинекологии имени В.И. Кулакова. У неё родились мальчики.
36-летняя Кабаева поступила в клинику, заняв престижную палату на четвёртом этаже. Предполагается, что пациентов всего четвёртого этажа центра акушерства и гинекологии направили в другие палаты. На этаже дежурили охранники, охраняя личный покой олимпийской чемпионки и не допуская посторонних в коридоре. Питание молодой маме доставляли из самых лучших московских ресторанов. Кабаеву наблюдал наиболее квалифицированный медицинский персонал центра. Остаётся неизвестным, когда роженица поступила в клинику и сколько времени она здесь провела.
Утром 7 мая Алина Кабаева стала мамой двух мальчиков. Никакой информации об их именах, а также их росте и весе в СМИ не поступало. Прессе гимнастка неоднократно заявляла, что в ближайшие годы материнство не станет её основной целью, а работа и карьера остаётся для неё в настоящее время приоритетом.
Личная жизнь прославленной гимнастки остаётся тайной для широкой общественности. Нет сведений о том, замужем ли она, у есть ли у неё дети. Спортивная карьера Кабаевой началась в 1996 году. За одиннадцать лет спортивной жизни она становилась неоднократной чемпионкой различных мировых состязаний: в 2000 году завоевала бронзу на Олимпийских играх в Сиднее, в 2004 году - золото в Афинах. Участница Чемпионатов мира и Европы с 1998 по 2007 годы.
С 2007 года Кабаева ушла из большого спорта. С 2007 по 2014 годы была депутатом Государственной Думы РФ. C сентября 2014 года занимает пост председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа", с 2016 года - глава совета директоров ЗАО «Спорт-Экспресс".
36-летняя Кабаева поступила в клинику, заняв престижную палату на четвёртом этаже. Предполагается, что пациентов всего четвёртого этажа центра акушерства и гинекологии направили в другие палаты. На этаже дежурили охранники, охраняя личный покой олимпийской чемпионки и не допуская посторонних в коридоре. Питание молодой маме доставляли из самых лучших московских ресторанов. Кабаеву наблюдал наиболее квалифицированный медицинский персонал центра. Остаётся неизвестным, когда роженица поступила в клинику и сколько времени она здесь провела.
Утром 7 мая Алина Кабаева стала мамой двух мальчиков. Никакой информации об их именах, а также их росте и весе в СМИ не поступало. Прессе гимнастка неоднократно заявляла, что в ближайшие годы материнство не станет её основной целью, а работа и карьера остаётся для неё в настоящее время приоритетом.
Личная жизнь прославленной гимнастки остаётся тайной для широкой общественности. Нет сведений о том, замужем ли она, у есть ли у неё дети. Спортивная карьера Кабаевой началась в 1996 году. За одиннадцать лет спортивной жизни она становилась неоднократной чемпионкой различных мировых состязаний: в 2000 году завоевала бронзу на Олимпийских играх в Сиднее, в 2004 году - золото в Афинах. Участница Чемпионатов мира и Европы с 1998 по 2007 годы.
С 2007 года Кабаева ушла из большого спорта. С 2007 по 2014 годы была депутатом Государственной Думы РФ. C сентября 2014 года занимает пост председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа", с 2016 года - глава совета директоров ЗАО «Спорт-Экспресс".
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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