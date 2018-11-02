ИА «Ореанда-Новости». Всероссийский центр исследования общественного мнения выяснил, какие книги, фильмы, блюда, символы и события россияне считают главными.

По результатам исследования можно сказать, что символами, объединяющими всю Россию и всех россиян можно назвать салат оливье, роман «Войну и мир», кинофильм «Ирония судьбы», персонажа Обломова и победу в Великой Отечественной войне. Опрос социологи ВЦИОМ провели в канун Дня народного единства.

Кроме произведения Льва Толстого россияне также называли литературными символами страны произведения Александра Пушкина и роман Шолохова "Тихий Дон".

А вот среди литературных персонажей, характеризующих образ россиянина, звучал Обломов из романа Ивана Гончарова, Андрей Болконский из «Войны и мир», Иван-дурак, Илья Муромец, Павел Корчагин из произведения «Как закалялась сталь».

Фильмом, объединяющем страну, большинство россиян сочли комедию Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром". Также в ТОП вошли "Москва слезам не верит", "Бриллиантовая рука", "В бой идут одни старики", "Движение вверх", "Иван Васильевич меняет профессию", "Любовь и голуби", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Каждый пятый россиянин считает гимн страны песней, которая объединяет сограждан. На втором месте "День Победы", на третьем — "Катюша".

63 процента россиян назвали Победу в Великой Отечественной войне важнейшим историческим событием, о котором помнит каждый. Также важным событием называют возвращение Крыма в состав России, революцию 1917 года, полет Юрия Гагарина, Отечественную войну 1812 года и распад СССР.

Главным праздничным блюдом назвали салат оливье, так сказал каждый второй опрошенный. Четверть считает, что кулинарным символом объединения является селедка под шубой и пельмени, 17 процентов проголосовало за борщ.

Опрос провели 18 октября, участие в нём принимали россияне в возрасте от 18 лет. Опросили 1600 респондентов.

Цитата из книги про Обломова: "Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был дома — а он был почти всегда дома, — он все лежал".