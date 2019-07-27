ИА «Ореанда-Новости». Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что будет заниматься жалобами на задержания, которые проходили сегодня на несогласованной акции протеста, пишет «МК».



Потяева рассказала, что в аппарате омбудсмена следят за ситуацией на митинге и контролируют эту тему.



Сейчас известно о 835 задержанных, сообщает портал ОВД-Инфо. При этом главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что задержанных уже начали отпускать без составления протокола.



Напомним, в столице продолжается несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых не допустили до голосования.