ИА "Ореанда-Новости" Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова пообещала взять на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая должна банку почти 2 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

Семёнова заявила, что в такой ситуации женщина не сможет себя защитить самостоятельно и ей необходимо помочь.

Как добавила омбудсмен, подобные случаи не единичны. В качестве примера она привела историю, когда на человека без его ведома оформили фирму по отмыванию денег.

Как сообщали ранее СМИ, дворник из Воскресенска стала жертвой мошенников, заполнив анкету для трудоустройства. По её паспортным данным злоумышленники взяли кредит в банке на сумму 32 миллиона долларов.