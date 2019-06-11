ИА «Ореанда-Новости». Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова решили подписать меморандум о сотрудничестве.



Отмечается, что омбудсмены приняли это решение на встрече в Москве. Москалькова отметила, что сейчас нужно опередить, что конкретно надо прописать в соглашении.



Денисова, в свою очередь, заявила, что Киев готов обсуждать освобождение арестованных на Украине российских граждан и осаждения задержанных на Украине россиян. По её словам, на это есть «воля» президента Владимира Зеленского.