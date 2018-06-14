ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учительница из Омска решила вернуться на работу после обидного увольнения. Илья Крылич, глава Министерства образования данной области заявил, что Виктория Попова приняла решение вернуться на работу. По словам представителя власти, девушка вернётся на то же место в ту же школу, где и работала до этого.

Напомним, история заключалась в том, что девушка преподавала уроки по истории у школьников шестых-восьмых классов. После школы девушка увлекалась модельными курсами. По заданию школы, она снялась в пин-ап фотосессии, где рекламировала купальник для девушек plus-size.

Директор модельной школы опубликовал эти фото для рекламы магазина, но их заметили местные жители, возможно, родители школы, где преподавала Виктория. Девушку руководство учреждения образования уволило, дабы она не порочить звание «учитель».

Тогда резонанс в обществе вылился во флешмоб от учителей, которые по всей России стали публиковать свои фото в купальнике в поддержку девушки. Участники флешмоба расценили увольнение необоснованным, так как фото, по их мнению, не имело и капли пошлости.

Эксперты отметили, что поступок всех этих педагогов достоин уважения, а мнение этих людей стоит обязательно учитывать, ведь оно отражает общественное мнение, которое важно при принятии данного кадрового решения.

Глава Всероссийского педагогического собрания отметила, что уважает этих людей и их мнение, которое они выразили таким образом в поддержку Виктории Поповой. При этом Валентина Иванова отметила, что им лучше по другому самовыражаться, например, поучаствовать в конкурсе «Учитель года».

Академик РАН отметил, что флешмоб в соцсети оказался интересным и любопытным явлением, так как отразил общественное мнение. Причём это было не запланировано, а искренне проявлено определённым сегментом людей. А это важный аргумент во время принятия кадрового решения, заметил Александр Чубарьян.