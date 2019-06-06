ИА «Ореанда-Новости» Местные чиновники в Омске, пользуясь своим положением, незаконно передали другим людям участки, предназначавшиеся для многодетных семей, по данному факту заведено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре и СК по Омской области.

По данным следствия, в 2018 году 15 участков общей площадью почти 1 тыс. кв. м. были переданы в долгосрочную аренду людям, не имевшим на них прав. Так как земля предназначалась для многодетных семей бесплатно.

Как заявили в прокуратуре, ежемесячная плата, которая была установлена, не превышала 300 рублей. При этом, к началу текущего года, в Омске насчитывается более 5 тысяч семей, которые имею право на бесплатное получение земельных участков.

Уголовное дело заведено в отношении пока неустановленных сотрудников департамента имущественных отношений омской администрации.