ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники полиции задержали в Омске фотографа, который подозревается в развращении несовершеннолетних моделей. Информацию об этом передаёт СУСК региона.

Согласно версии правоохранительных органов, 35-летний фотограф работал в фотостудии, где обучал девочек-моделей фотоискусству и фотографировал. Он подозревается в совершении развратных действий в отношении своих моделей, не достигших возраста 18 лет. Подозреваемому может грозить от 5 до 12 лет тюремного заключения.