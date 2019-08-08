ИА «Ореанда-Новости» Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в министерство труда и социальной защиты России с предложением принять поправки в закон, которые позволили бы сотрудникам, работающим в штате, временно выполнять обязанности удалённо.

Представители ОНФ предлагают дополнить главу 16 Трудового кодекса РФ «Режим рабочего времени» понятием «временная удалённая работа». Указывается, что это даст возможность защитить права сотрудников, которые по устной договорённости с администрацией иногда работают, не приезжая на рабочее место. По мнению авторов инициативы, подобный режим следует регламентировать письменным соглашением, а сами условия организации удалённой работы – статьей 312.3 ТК РФ «Особенности организации и охраны труда дистанционных работников».