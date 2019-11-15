По их словам, этот шаг необходим для того, чтобы научить чиновников на местах и бизнесменов строить и эксплуатировать объекты городской инфраструктуры.Кроме того заявлено, что в Общественной палате была одобрена работа административных директоров больших компаний, которые озаботились подготовкой профстандарта для "завхозов 21 века".Если Минтруда РФ будет принят профстандарт специалистов по управлению деловой недвижимостью, то будут осуществляться проекты по разработке новых образовательных программ.По мнению представителя ОП Леонида Шафирова, в таком случае "завхозы 21 века" станут настоящими специалистами в логистике, в эргономике, эксплуатации систем жизнеобеспечения и инвестиций.