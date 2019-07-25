ИА «Ореанда-Новости» В Армавире в Краснодарском крае опасный преступник совершил побег, сбежав от караула. Об этом сообщает областное управление ФСИН.

Происшествие случилось поздно вечером 24 июля на обменном пункте ж/д станции, когда подследственного передавали от одного караула другому. Известно, что 39-летний мужчина обвиняется в совершении тяжкого преступления. Ситуация была признана чрезвычайной, на место происшествия выехал глава регионального управления ФСИН. Подследственного разыскивают сотрудники полиции.