Правоохранители считают, что решение о назначении опекуном бабушки было необоснованным и преждевременным. В СКР подчёркивают, что ещё не изучены все материалы дела и обстоятельства произошедшего.В Следственном комитете отмечают, что решение о дальнейшей судьбе ребёнка будет принято прежде всего с учётом его интересов. В любом случае. Отмечалось, что она могла забрать его после выписки из больницы.Напомним, ранее стало известно, что шестилетний мальчик потерялся в парке «Лосиный остров» в Москве. Его мать Надежда Куликова рассказала, что мальчик просто убежал от неё вечером и не вернулся. Однако в полицию она обратилась только рано утром.Ребёнок же провёл всю ночь в лесу и под утро смог выйти на трассу, где его увидел проезжающий мимо автомобилист. Он рассказал, что на ребёнка был надет мешок, перемотанный под руками скотчем. Мальчик рассказал, что мама таким образом хотела его наказать за жестокое обращение с собакой. Полиция при обыске нашла в машине матери три рулона скотча.. Сейчас она находится под арестом. При этом её адвокаты говорят, что она находится в шоковой состоянии не понимает, что с ней происходит. По некоторым данным, мальчик отстаёт в развитии и ранее был замечен в агрессивном поведении.